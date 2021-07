Solution pour votre foin qui chauffe

PUBLICITÉ

*À comparer à la production d’ensilage, la production de foin est plus sensible aux aléas de la météo et entraine des défis supplémentaires pour le producteur. Le facteur clé pour réussir un foin de qualité et maintenir sa valeur nutritionnelle est sa teneur en matières sèches lors de la récolte. Un foin possédant un taux de matière sèche inférieur à 85 % de MS à tendance à vouloir chauffer à la suite de du développement de levure et d’autre micro-organisme. Comme l’accumulation de degré jour de croissance qui est utilisé pour évaluer le moment de la première coupe, l’accumulation de degré jour chauffage >86 °F permet d’évaluer l’importance du chauffage dans le foin. La figure 1 présente clairement la relation entre le taux d’humidité du foin et l’accumulation de degré jour chauffage >86 °F qui augmente de façon linéaire. Cette même augmentation de degré jour chauffage entraine aussi une augmentation de la perte de matière sèche telle que présenté dans la figure 2.

Plusieurs facteurs peuvent influencer le développement de levure dans les balles de foin et ainsi générer de la chaleur tel que :

Taux d’humidité lors de la mise en balle

Type de balle

Taille de la balle

Densité de la balle

Humidité relative de l’air

Type entreposage

Utilisation d’acide (Acide propionique)

L’utilisation d’acide propionique est une piste de solutions pour éviter la production de chaleur dans le foin, mais il y a certaines pratiques à respecter telles que :

Utiliser de l'acide propionique tamponné pour éviter la corrosion des équipements?;

Achetez des produits de fabricants connus et réputés et suivez leurs recommandations d'utilisation, y compris le taux d'application.

Les conservateurs à base d'acide propionique n'élimineront pas complètement l'échauffement spontané.

Leur efficacité diminuera à mesure que l'humidité de la balle augmente. Il n’est pas recommandé d’appliquer de l’acide sur de grosse balle ronde et carré lorsque le taux d’unité est au-delà de 25 % puisque cela se révèle inefficace.

Il est préférable d’appliquer l’acide directement dans la chambre de compression pour assurer une application homogène sur le fourrage.

Prendre en note le taux d’application, le taux humidité et le type d’entreposage?;

Le foin entreposé et accumuler en hauteur à plus de chance de chauffer

Bonne saison de foin sec.

* Texte réalisé en collaboration avec le Conseil québécois des plantes fourragères. Les propos exprimés dans le texte relèvent toutefois de l’auteur et n’engagent pas le CQPF.