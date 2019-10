Les hybrides de maÃ¯s disponibles pour 2020

Le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) a publié une liste de semences d’hybride de maïs et de maïs-fourragers sans insecticides disponibles pour 2020. Cette liste sera mises à jour régulièrement pour tenir compte des variétés disponibles. Les produits présentés sont traités aux fongicides uniquement mais une autre liste est également disponible pour tenir compte des cas d’exception, en lien avec la nouvelle réglementation en place depuis septembre 2018.

Le RAP rappelle que “sur la base d’une gestion intégrée des ennemis des cultures, la décision d’utiliser des semences traitées aux insecticides devrait être prise uniquement lorsque la présence et la pression des ravageurs au champ le justifient et lorsque toutes les autres méthodes de lutte ont été mises en place et s’avèrent insuffisantes.”

À titre d’exemple, il est rappelé que les données de dépistage des dernières années ont démontré que l’utilisation systématique de semences traitées aux insecticides n’était pas justifiée. “Les résultats des dépistages d’insectes réalisés de 2011 à 2016, dans près de 800 champs au Québec, ont démontré que pour les vers fil-de-fer (les principaux ravageurs des semis), moins de 4 % des champs dépistés au printemps dépassent le seuil économique d’intervention de 3 vers fil-de-fer par piège”, indique l’organisme.

Il est également mentionné que “la décision d’utiliser des semences enrobées d’insecticides contre les insectes ravageurs des semis devrait être basée sur l’analyse de différents facteurs de risque, sur les pratiques agricoles de l’entreprise et les autres méthodes de lutte disponibles. L’utilisation de semences traitées avec des insecticides ne devrait pas être systématique”.

Les éléments suivants seraient à prendre en considération pour chacun des insectes visés par les traitements de semences, soient les facteurs de risque, l’historique d’infestation, les espèces présentes, les précédents culturals et le type de sol.

Des conseils sur les différents prédateurs sont disponibles (ver-gris noir, mouche des semis, vers blancs et chrysomèle des racines du maïs), ainsi que les moyens de prévention et les méthodes de lutte.