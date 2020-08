Les lauréates du concours Chapeau, les filles!

Le gouvernement du Québec a dévoilé les lauréates de l’édition 2019-2020 du concours Chapeau les filles! et de son volet Excelle Science. Plusieurs d’entre-elles se sont distinguées dans des secteurs reliés à l’agriculture, soit neuf parmi les 69 lauréates. Ces concours soulignent la volonté et le travail des femmes qui se dirigent vers l’exercice d’un métier traditionnellement masculin. Ces dernières sont inscrites à un programme de formation professionnelle ou technique ou au baccalauréat dans une discipline des sciences et des technologies. Le gala qui devait avoir lieu en juin a été remis à une date ultérieure.

Prix Agriculture, Pêches et Alimentation Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Mireille Pouliot

Boucherie de détail (DEP)

Centre de formation professionnelle de l’Envolée

Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud

Prix de 2000 $ Hélène Garneau

Gestion et technologies d’entreprise agricole (DEC)

Collège d’Alma

Prix de 2000 $

Prix Agriculture et Agroalimentaire

Excelle Science Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation