Marché des grains: Prise de profits à Chicago

Le soya et le maïs ont mis un terme à leur glissade durant la semaine en terminant vendredi à la hausse. Une prise de profits a sonné la fin de leur remontée des deux ressources à Chicago. Le blé a dû faire face pour sa part à un dollar américain fort et à une météo plus favorable dans les pays producteurs en Europe.

Le soya s’est replié après avoi atteint une semaine plus tôt un sommet en deux ans. La récolte de soya bat son plein aux États-Unis et la météo était favorable au début du week-end pour d’autres journées occupées dans les champs. Avec la récolte qui passe des champs aux silos, des analystes s’attendent à plus de volatilité sur les marchés, surtout que le rythme était soutenu. Devant les progrès des travaux, l’offre sera abondante dans les prochaines semaines et le prix du boisseau pourrait fluctuer selon les rendements qui seront obtenus.

Les analystes avaient aussi dans leur mire les ventes à l’étranger. Le département américain de l’agriculture n’a pas déclaré de nouvelles ventes vendredi, ce qui mettait fin à une série de 14 séances consécutives avec de telles annonces. Le résumé présenté par le USDA faisait toutefois état de 3,2 millions de tonnes de soya expédié à l’étranger, ce qui se situe au sommet de la fourchette des prévisions du marché.

La récolte de maïs devrait débuter quant à elle sous peu, soit dans une quinzaine ou moins. Les ventes pour la céréales se maintiennent avec des achats déclarés de 2,1 millions de tonnes, aussi en haut de la fourchette des estimations des analystes.

Le blé a reculé en raison des prévisions de temps plus humide en Ukraine, un important producteur de blé. Le temps sec faisait craindre sur la production de céréales. L’Argentine qui souffre aussi de sécheresse a aussi bénéficié d’annonces de pluie qui donnerait un répit au blé. Le blé avait auparavant dans la semaine profité de ventes solides des pays exportateurs, tels que la Russie.

Le boisseau de maïs pour décembre a terminé vendredi à 3,6525 $US pour un recul de 3,6% sur une base hebdomadaire.

Le boisseau de blé pour décembre a fini 5,4425 $US.

Le boisseau de soya pour novembre a conclu à 10,0250 $US vendredi mais a enregistré une perte de 4,1% pour la semaine.