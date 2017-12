De 1,01$ la livre en 2011, le prix des bleuets sauvages a reculé depuis pour atteindre son niveau le plus bas l’an dernier à 0,30$ la livre pour les producteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C’est d’ailleurs la région qui mène dans les superficies aménagées pour la culture du petit fruit avec 83% des superficies de la province.

Depuis quelques années, la culture du bleuet a gagné en popularité dans divers pays, comme au Chili, Chine, l’Argentine, l’Uruguay où la production s’est accrue. En conséquence, le marché s’est retrouvé en surplus et les producteurs ont opté pour la congélation pour écouler ces quantités supplémentaires. Depuis 2011, les États-Unis ont doublé leur production et comble de malheur, la production 2016 a été très bonne au Québec.

Le problème provient du fait que le Québec est surtout un producteur de bleuets sauvages dirigé vers la congélation et la transformation. D’après les évaluations de l’International Blueberry Organization, le Québec assurerait une proportion de l’ordre de 6 % de la production mondiale. Près de 95% de la production québécoise de bleuets sauvages est vendu sous forme congelée.

Cette hausse de l’inventaire a exercé une pression sur les prix qui ont chuté en conséquence. Le MAPAQ estime que la situation prendre un certain à se résorber puisque la hausse actuelle est une réponse au sommet des prix dans les années 2005-2007, puisque une bleuetière prend neuf ans avant d’atteindre son plein rendement.

Les exportations sont en hausse depuis 2013 avec 96M$ en valeur de bleuets frais et congelés en 2016. Le MAPAQ ajoute que l’ouverture des marchés européens dès 2018 devrait être favorable puisque la mise en place de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne donnera lieu à l’élimination d’un droit de 3,2% sur les exportations québécoises de bleuets congelés vers l’Europe. Il s’est vendu pour 28M$ de petits fruits en Europe en 2016, en majorité des bleuets congelés.

Source : BioClips