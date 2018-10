Avez-vous déjà visité un laboratoire d’analyse de sol?

Que se passe-t-il avec les échantillons que vous envoyez à un laboratoire de sol pour analyse? Dans cet épisode de défi fertilisation, l’agronome Pierre Pagé nous guide à travers les corridors du laboratoire GéoSol situé à Saint-Hilaire.



Comment ça fonctionne?

Les échantillons qui arrivent au laboratoire sont séchés et broyés pour être analysés. Pour savoir ce que contient le sol, on ajoute une solution très acide appelée Mehlich dans 2 grammes de sol. Cet acide extrait les nutriments du sol. Ensuite, la solution est analysée dans une machine appelée ICP (Inductively Coupled Plasma). L’appareil chauffe la solution à une température très élevée et les nutriments qui brûlent produisent une couleur spécifique. Cette couleur est utilisée pour mesurer la concentration de chaque nutriment. Une fois toutes les étapes complétées, le laboratoire produit un rapport qui résume les concentrations de chaque élément.

L’analyse de sol est une étape importante de la gestion d’une ferme. L’objectif est d’optimiser la fertilisation pour appliquer la bonne quantité d’engrais pour la culture et de ne pas en appliquer trop pour éviter le gaspillage et la pollution.