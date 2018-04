Au printemps, les sols froids ne favorisent pas la disponibilité du phosphore en réserve dans la matière organique ni celui des apports d’engrais organiques. Le phosphore et l’azote, essentiels au bon développement de racines provenant du sol et des engrais organiques, sont très peu disponibles. C’est là qu’intervient un bon démarreur bien positionné pour approvisionner le jeune plant en phosphore et en azote nécessaires à son bon développement.

Dans cet épisode de Défi fertilisation, Denis Lévesque, Expert des sols et fertilisants de Synagri explique comment

démarrer la saison du bon pied.