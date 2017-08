« Avec l’incertitude autour de la valeur du quota, les banquiers seront beaucoup plus prudents dans l’octroi de prêts », explique l’agronome Pierre Dionne, conseiller senior en vente et transfert technologique chez Nutreco. « Le message que je dis, c’est : “commence par être plus efficace. Après, on verra.” À un moment donné, il y a une limite à ce qui peut être investi. »

Pierre Dionne a recommandé au Bulletin la ferme Clerval (comme sujet d’article pour le magazine de juillet-août) parce qu’il s’agit d’entrepreneurs qui travaillent d’abord sur l’efficacité et le moindre coût. Ils utilisent au maximum ce qu’ils ont déjà avant de songer à construire. Nous avons demandé à Pierre Dionne de nous indiquer les aspects techniques qui aident à améliorer l’efficacité financière d’une entreprise laitière. Les voici :

