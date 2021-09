Des nouveautés en productions animales à Expo-Champs

Il y avait beaucoup de nouveautés pour cette édition d'Expo-Champs qui marquait le retour de l'évènement en personne. En voici quelques-unes qui ont retenu notre attention.

EzKit par Industries Harnois

Les Industries Harnois viennent d’introduire un modèle de dôme qui peut s’assembler facilement par le producteur. Il est fabriqué au Québec avec l’acier structurel américain galvanisé. « Ça sert à mettre à l’abri n’importe quoi », expliquent Adam Page et Daniel Grisé. Certains clients l’utilisent aussi pour y loger des animaux, comme des cochons, des chèvres ou des poneys. Le dôme doit être installé sur une base de ciment ou des blocs de béton. Le délai de livraison est d’environ deux semaines. https://www.harnois.com/

Blue Line de JPS Électronique

L’inventeur des produits de la division Blue Line de la compagnie JPS Électronique, Guy Courcelle, a l’ambition d’apporter du bien-être aux animaux d’élevage grâce à la luminothérapie. « Si j’apporte le bon éclairage à l’animal, je suis capable de lui faire produire plus », dit-il. L’objectif est de créer une ambiance de confort à l’animal en fonction des besoins de l’animal, de l’intensité lumineuse, de la température et les cycles. Il explique travailler son concept depuis une dizaine d’années, mais vient tout juste de le mettre au point pour la commercialisation. Il ne s’agit donc pas de simplement installer des luminaires, mais de les installer en fonction des besoins de l’animal. « L’animal n’a jamais demandé de rentrer dans un bâtiment. Moi, je lui ramène la luminosité », dit-il. https://www.jpselectronique.com/fr

Gestal Focus par Jyga Technologies

La compagnie Jyga Technologies vient de sortir un nouveau modèle de système d’alimentation pour truies, le Gestal Focus. L’appareil est prévu pour coûter moins cher. Il fonctionne sur le 24 Volts au lieu du 110. Il n’a pas d’écran. Le plastique utilisé est aussi moins cher. Son coût est d’environ 25% moins élevé que le Solo. Sylven Blouin et Pierre Turmel expliquent que le produit saura intéresser leur clientèle internationale. Le produit est déjà disponible dans 34 pays.

Jyga Technologies a aussi lancé l’an dernier, un appareil mobile et un logiciel pour simplifier l’entrée de données dans les mises bas pour truies. Puisque les truies restent dans le même emplacement pendant plusieurs semaines durant la mise bas et la lactation, il devient plus facile de saisir les données des truies. Une puce RFID est installée sur le derrière de la cage et les données peuvent être inscrites sur l’appareil qui transfert ensuite ses données dans le logiciel de la ferme, comme par exemple Pig Champ. https://jygatech.com/fr/

Farmguard de Monitrol

La compagnie Monitrol vient de lancer un système de prévention des incendies dans les bâtiments agricoles. « Ça montre les courants de fuite », explique Benoit Tremblay, spécialisé en R & D. Il s’agit de deux modules : le premier contrôle jusqu’à huit panneaux électriques près desquels sont installés un second module par panneau électrique. Les avantages du Farmguard comparativement à la compétition, c’est qu’il ne nécessite pas d’abonnement à un service et qu’il peut s’installer à n’importe quelle marque de contrôleur, pas seulement sur ceux de marque Genius. L’appareil mesure la chaleur dans les panneaux électriques, les fuites de courant et la lecture du détecteur de chaleur. Des alertes sont envoyées aux clients par texto, courriel, ou téléphone s’ils ont déjà un système d’alarme.

La compagnie RCA Distribution assure la distribution et offre différents forfaits pour le support à la clientèle, allant de la simple installation jusqu’à surveillance complète, en passant par des inspections prédéterminées. « Ça prend la certification d’un maître électricien », dit Robert Chevrier de RCA Distribution. Le produit vient d’être lancé en début d’été et pour l’instant, trois fermes en ont fait l’installation. https://www.varifan.com/index.php?lang=fr&

Chargeur et chariot par Weidemann

La compagnie Weidemann a présenté deux nouveautés lors d’Expo-Champs, le chargeur articulé 1390 et le chariot téléscopique T4512. Les deux peuvent faire sensiblement le même travail, mais avec chacun leurs spécificités. Le 1390 offre une excellente visibilité sur 360 degrés. Il existe en version avec ou sans cabine. Il est très maniable. « C’est l’outil parfait pour travailler dans les bâtiments ou autour », explique Vincent Nicoletis. Il est notamment intéressant pour épandre la litière de sable ou nettoyer la neige. Provenant d’Allemagne, il vient d’être introduit au Canada cette année. Le T4512 a un centre de gravité plus bas et offre une très bonne stabilité. Il est muni d’un bras téléscopique. https://www.weidemann.de/fr/