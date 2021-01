Chargeurs télescopiques Dieci équipés de l’Adaptative Load Sensing

Fruit d’une collaboration entre Dieci et Walvoil, Dieci offrira des chargeurs télescopiques équipés de l’Adaptative Load Sensing (ALS). L’ASL permet d’assurer le contrôle simultané des mouvements de bras. De fait, le système vient réguler la pression hydraulique en agissant sur la commande Load Sensing de la pompe hydraulique. Ce nouveau système se compose d’un joystick électronique et d’un distributeur commandé électroniquement. Lorsque l’opérateur effectue un mouvement avec le joystick, la pompe hydraulique va adapter automatiquement la pression nécessaire à cette action. Ceci permet, entre autres, de réduire la perte d’énergie et ainsi sauver du carburant. Car sans le système, la pompe hydraulique répond à la demande en augmentant plus que nécessaire la pression dans le circuit. Aussi, l’ASL se veut plus intuitif pour les opérations de chargement.