Articulée, la nouvelle chargeuse compacte sur pneus 403 Agri de JCB dispose d’une capacité du godet de 400 litres, ce qui est utile pour les petites exploitations agricoles. La hauteur de chargement est de 2,6 m de série et de 2,8 m en option. Elle dispose d’un moteur quatre cylindres Kubota V1505 développant 35,5 ch et un couple de 92 Nm. Ce dernier est combiné à une transmission hydrostatique Rexroth 20 km/h (ou 30 km/h en option) sur deux gammes de vitesse. Un différentiel autobloquant peut être associé aux ponts ZF renforcés. En cabine, on retrouve un nouveau joystick et un accoudoir avec levier séparé pour le contrôle de la ligne auxiliaire ou directement par le manipulateur. Côté hydraulique, le débit de la pompe à engrenages est de 40,5 l/min.