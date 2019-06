Cisco teste des colliers à vaches sur la 5G

Cisco teste la 5G (réseau d’ondes cellulaires environ mille fois plus rapide que le réseau actuel LTE) dans trois zones rurales de la Grande-Bretagne pour se préparer au déploiement de cette technologie. En fait, Cisco propose aux agriculteurs de poser sur leurs vaches des colliers et des boucles d’oreilles à micropuce connectés à la 5G. Ces appareils qui transmettent des données biométriques à distance permettront aux éleveurs de surveiller de loin la santé de leur troupeau. Parmi les trois sites participant à l’essai, il y a le Centre d’innovation et de précision en génie agricole (Agri-EPI Center), situé à Shepton Mallet, une petite ville du sud-ouest de l’Angleterre. Avec les colliers et boucles électroniques 5G, Cisco explique que les éleveurs peuvent surveiller les animaux individuellement en ce qui a trait à leur état de santé, à leurs déplacements précis de façon dans l’étable ou au pâturage, et ce, à tout moment de la journée ou de la nuit, sans avoir à se déplacer.