Le nouveau déchaumeur de Horsch Cruiser XL est disponible en deux largeurs de travail, soit 10 m et 12 m. La disposition en six rangées de dents permet de déchaumer plus efficacement que la génération précédente qui ne disposait que de quatre rangées. La terre et les résidus sont ainsi conservés plus longtemps sous l’espace de travail afin d’être mieux incorporés au sol de semis. Le dégagement sous bâti est de 600 mm. Les dents sont montées en ressort. Elles restent fixes jusqu’à ce qu’elles rencontrent un obstacle générant un effort supérieur à 150 kg à la pointe. Pour le mode transport, le déchaumeur se replie en quatre parties et atteint 3 m de largeur.