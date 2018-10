Des tracteurs télescopiques électriques pour bientôt

Le motoriste Deutz AG et le spécialiste de la manutention Manitou Group se lancent ensemble dans l’électrification de deux prototypes de télescopiques avec des moteurs électriques et hybrides. Deutz a pu entamer son projet E-Deutz grâce à l’acquisition en septembre 2017 de Torqeedo, une entreprise spécialisée dans les motorisations alternatives.

La première réalisation issue de cette union est l’électrification de deux télescopiques sur la base de Manitou MT 1335. Le premier prototype est hybride diesel-électrique et le second entièrement électrique. Le Manitou MT 1335 est généralement doté d’un moteur diesel de 100 ch Deutz TCD 3.6. Le prototype 100 % électrique est équipé d’une alimentation de 360 V et d’un moteur électrique de 60 kW. La batterie de 30 kWh énergise l’ensemble. Dans le cas du prototype hybride, un moteur diesel Deutz TCD 2.2 génère une puissance de 55 kW associé à un moteur électrique de 20 kW. L’alimentation du circuit électrique est assurée par une tension système de 48 V.

PUBLICITÉ

Pour le moment, aucune date de commercialisation n’a été dévoilée.