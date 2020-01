Fendt 942 Vario : le tracteur de l’année.

Un groupe de journalistes indépendants spécialisés dans la mécanisation agricole attribue chaque année des prix pour les meilleurs tracteurs. Pour 2020, le jury composé de 25 personnes représentant 24 pays a accordé la médaille d’or au tracteur Fendt 942 Vario.

La nouvelle série 942 de Fendt atteint pour la première fois plus de 400 ch. Ce modèle impressionne également par le niveau de connectivité qui permet un contrôle à distance complet de plusieurs fonctions. L’optimisation du moteur Man 9lt repose sur un concept à faible régime (Fendt ID) et offre une puissance élevée à bas régime. De cette manière, le moteur fonctionne en douceur à un niveau de couple maximal spécifique et à une consommation réduite en carburant. Le système hydraulique innovant comprend deux circuits à haut débit séparés. La transmission VarioDrive répartit et transmet le couple entre les deux essieux, optimisant ainsi la traction sur le terrain et sur route.