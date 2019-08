Fendt Ideal 10 : une batteuse sans volant

Fendt Ideal compte un nouveau modèle dans la série 10. Elle développe une puissance maximale de 790 ch. L’animation est assurée par un nouveau moteur MAN 16,2 L Tier V. Un nouveau système de nettoyage et de battage Dual Helix équipe cette dernière. Cette combinaison renforce la capacité, augmente la qualité de grain et réduit la perte de grains. Une première dans le domaine des moissonneuses-batteuses, celle-ci se conduit sans volant. Avec la direction IdealDrive, la conduite de la machine s’effectue proportionnellement au mouvement d’une commande installée sur l’accoudoir de gauche. La Fendt Ideal 10 pourra être commandée à partir de juillet 2020 et sera disponible pour la récolte 2021.