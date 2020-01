Kubota fête son 130e anniversaire avec le X tractor

Kubota a présenté son « X tractor » lors d’une exposition qui avait lieu à Kyoto, au Japon, au début du mois. La présentation du tracteur commémore le 130e anniversaire de la société et marque les 50 ans depuis le dévoilement de son tout premier tracteur concept lors de l’Exposition universelle du Japon en 1970.

Le nouveau tracteur, à la fois entièrement autonome et électrique, utilise des batteries lithium et ion. Selon Kubota, cette formule peut contribuer aux efforts environnementaux tout en offrant aux producteurs la flexibilité d’exploitation dont ils ont besoin.

PUBLICITÉ

“Sur la base de diverses données, telles que les données météorologiques et les taux de croissance, (l’intelligence artificielle) choisit l’opération appropriée et prend des mesures en temps opportun”, a déclaré Kubota dans un communiqué de presse.

“Afin de relever les défis auxquels les agriculteurs sont confrontés, tels que la pénurie de main-d’œuvre et la faible efficacité opérationnelle, il est urgent d’introduire une agriculture intelligente”, a ajouté la société.

Le tracteur, que Kubota décrit comme une «chenille à quatre roues», peut changer de forme pour maintenir le tracteur à une hauteur optimale pour changer son centre de gravité.

En Amérique du Nord, certains agriculteurs ne sont pas encore prêts à céder le contrôle complet des machines à l’intelligence artificielle.

Todd Arthur, un producteur de cultures commerciales du comté de Middlesex, en Ontario, par exemple, préfère être dans la cabine d’un tracteur.

PUBLICITÉ

“Je voudrais toujours être dans la cabine et avoir un certain contrôle jusqu’à ce que je sois convaincu que l’autonomie est la voie à suivre”, a-t-il déclaré. “C’est plus une préférence personnelle parce que j’aime être dans le champ et cultiver comme je le fais depuis des années.”

D’autres producteurs ont ajouté qu’ils n’utiliseraient pas le tracteur autonome car il ne convient pas à leur ferme en raison de la superficie qu’ils cultivent.

Source: Farms.com