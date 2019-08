KuhnÂ : deux nouveaux modÃ¨les de regroupeur dâ€™andain

Kuhn dévoilera deux nouveaux modèles de son regroupeur d’andain Merge Maxx 760 et 1060 lors d’Agritechnica, le plus grand salon de machinisme agricole qui a lieu en novembre à Hanovre, en Allemagne.

Dessiné sur le principe du Merge Maxx 950, ces derniers reprennent chacun toute la polyvalence qui fait le succès du 950, soit la dépose centrale ou latérale, l’andain régulier grâce au pick-up à came et au rabatteur frontal avec son rouleau. Le modèle Merge Maxx 760 est doté de deux pick-up de 2,75 m de largeur et ramasse ainsi sur 5,5 m de largeur en dépose latérale. Utilisé en dépose centrale, sa largeur extensible monte à 7,5 m. Deux distributeurs hydrauliques double effet et un boîtier de commande permettent de piloter la machine pour l’inversion des sens des tapis et le relevage individuel d’une unité de ramassage. Le modèle Merge Maxx 1090 atteint 11 m de largeur de travail en position andain centralisé. Quant à la dépose latérale, les deux pick-up de 4,4 m atteignent alors 8,8 m de largeur râtelée.