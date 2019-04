Lancement du déchaumeur TerraDisc de Pöttinger

Pöttinger a dévoilé son déchaumeur à disques semi-portée TerraDisc 8001T et 10001T récemment lors du Salon international de la machinerie agricole qui avait lieu à Paris (SIMA). Il est décliné en largeurs de travail de 8 m et de 10 m. L’outil est de moins de 3 m de largeur en mode transport. Il inclut des disques de grand diamètre de 580 mm. Ils permettent ainsi de travailler le sol entre 3 cm et 15 cm de profondeur à des vitesses allant jusqu’à 18 km/h. Pour ce qui est du rouleau arrière, il peut combiner une grande variété de rouleaux de préparation du sol disponibles chez Pöttinger. Il est compatible Isobus afin de pouvoir être piloté en cabine. Avec un terminal compatible, il est possible de régler l’ensemble des paramètres que ce soit la profondeur de travail, la force exercée sur le rouleau et plusieurs autres.