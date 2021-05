Landini lance le nouveau tracteur 5-085

Landini présente un nouveau tracteur compact de 75 ch positionné entre les séries 4 et 5. Ce dernier s’anime grâce à un moteur quatre cylindres FPT Common Rail de 3,4 litres et huit soupapes. Il est suralimenté par un Turbo Intercooler capable d’offrir un couple de 375 Nm à 1400 tr/min. Il adopte le Stage V grâce à une vanne EGR, un catalyseur d’oxydation diesel et un filtre à particules, mais se dispense d’un système SCR et donc d’un additif.

Landini propose deux types de transmissions: semi-powershift « T-Tronic » avec tripleur hydraulique et trois gammes HML et inverseur hydraulique, soit 36 vitesses avant et 12 arrières (option super-réducteur 48 x16) et powershift Hi-Lo « Power Four » (24 x 24) avec doubleur hydraulique et inverseur mécanique ou hydraulique (option super-réducteur 32 x 32).

Le relevage arrière, avec un attelage à trois points de catégorie deux, offre une capacité allant jusqu’à 3900 kg. Le relevage avant de catégorie deux permet de soulever jusqu’à 1700 kg. Pour une sécurité maximale sur la route, le système de freinage IBS (Integrated Brake System) combine les freins arrière avec les freins avant à bain d’huile intégrés à l’essieu, réduisant ainsi la distance de freinage de 50 %. Les freins sont appliqués proportionnellement à l’effort exercé sur les pédales, ce qui améliore la précision de freinage.

Quant au style de cabine, le 5-085 arbore le nouveau Family Feeling Landini, complété d’un système d’éclairage à DEL et disponible également dans la version BlueIcon caractérisée par son bleu métallisé. Le tracteur peut aussi accueillir le système télématique de suivi Landini Fleet Management servant de moniteur de consommation de carburant et d’heures d’utilisation permettant ainsi d’améliorer et d’anticiper l’entretien.