L’année des tracteurs au National Farm Machinery Show

Le National Farm Machinery Show, le plus important salon intérieur consacré aux machineries agricoles aux États-Unis, s’est terminé samedi avec plusieurs nouveautés. Alors que 2018 s’était distinguée avec la présentation de moissonneuses batteuses de nouvelle génération de la part de cinq fabricants, 2019 semble se présenter comme l’année des tracteurs.

Case IH a présenté en grande pompe pour débuter le salon la nouvelle série de tracteurs AFS Connect Magnum. Ces modèles disposent d’un certain nombre de mises à jour de l’extérieur, d’une refonte totale de la cabine et d’une technologie de précision améliorée.

Chez John Deere, deux nouveaux modèles feront leur entrée en 2020. Ils ont été conçus spécialement pour répondre aux besoins des éleveurs et des producteurs de foin. Les nouveaux modèles John Deere 6230R et 6250R sont conçus pour une accélération rapide grâce à une transmission à variation infinie. L’opérateur reçoit un coup de pouce le Generation Center 4200 CommandCenter standard installé en usine. Ces modèles récemment annoncés sont offerts avec des moteurs de 230 et 250 CV.

Le nouveau Genesis T8 avec Intelligence PLM de New Holland a également été présentée au National Farm Machinery Show. Parmi les points forts de cette nouvelle machine, une cabine rénovée qui comprend plusieurs commandes qui peuvent être personnalisées et une technologie liée d’agriculture de précision plus connectée.

Dans la conjoncture agricole actuelle, Kubota sait que certains agriculteurs qui seraient généralement à la recherche de deux tracteurs pour effectuer des travaux à la ferme pourraient ne pouvoir en acheter qu’un et se doit d’être polyvalent. Trois nouveaux modèles de la deuxième génération de tracteurs M7 répondent à ce besoin de polyvalence pour un large éventail de tâches.

La mise à jour la plus importante avec les tracteurs de deuxième génération est le nouveau semi-Powershift à 30 vitesses, une amélioration par rapport à la transmission standard 24/24 du modèle précédent. Cette nouvelle transmission offre à l’opérateur plus de flexibilité pour utiliser le meilleur rapport pour chaque tâche.

Massey Ferguson a annoncé cette semaine avoir ajouté deux nouveaux modèles à sa gamme de tracteurs sous-compacts de la série GC1700. Le MFGC1723E a 22,5 ch. tandis que le plus grand MFGC1725M offre 24 ch. Conçus pour la tonte, le déneigement, le chargement et la pelle rétrocaveuse, ces nouveaux tracteurs peuvent être commandés seul, avec chargeuse ou combinaison tracteur / chargeuse-pelle rétrocaveuse.

La National Farm Machinery Show existe depuis 1963. Depuis ses débuts, le salon a lieu à Lexington au Kentucky. Il a débuté lorsque l’Université du Kentucky a parrainé une démonstration et une exposition sur l’électricité à l’intention des agriculteurs. Il présente aujourd’hui des produits, équipements et services agricoles de pointe dans le secteur agricole. Il s’étend sur 1,2 millions de pieds carrés et accueille 980 exposants. Il attire 300 000 visiteurs part année. Le salon a eu lieu cette année du 13 au 16 février.

Source: de Natalina Sents, Successful Farming