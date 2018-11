Les meilleurs tracteurs de l’année

Un jury de 25 journalistes spécialisés en machinerie agricole a dévoilé au début du mois leurs coups de coeur pour les nouveautés introduites en Europe en 2018. Les critères des juges étaient simples : les tracteurs devaient être disponibles sur le marché européen d’ici décembre 2019 et ne pas avoir fait l’objet d’un prix lors d’une édition précédente. Chaque fabricant ne pouvait pas non plus soumettre plus d’un tracteur par catégorie.

Dans la catégorie tracteur de l’année, le prix a été remis au Case IH Maxxum 145 Activedrive 8.Le prix du meilleur tracteur utilitaire a pour sa part été décerné au Fendt 313 Vario. Dans la catégorie tracteur spécialisé, le Same Frutteto Cvt 115 S a remporté la 1re place alors que le meilleur design a été remporté également par le Case IH Maxxum 145 Activedrive 8.

Le Valtra Versu T254 Smart Touch s’était vu remettre le prix du meilleur tracteur en 2018.

Source: Tractor of the year