Massey Ferguson 4700M Dyna-2

Massey Ferguson introduit sa nouvelle série de tracteurs MF 4700 M qui comprend trois nouveaux modèles de 82 ch à 100 ch. Ils sont disponibles avec la nouvelle transmission Dyna-2 en option. La motorisation s’active autour d’un trois cylindres AGCO Power de 3,3 litres dotés d’une rampe commune avec injection électronique et de quatre soupapes par cylindre. Des modèles répondent à la règlementation Stage V. Ils intègrent le nouveau système « tout-en-un » de Massey Ferguson, soit une combinaison d’un SCR (réduction catalytique sélective), d’un catalyseur à oxydation diesel (DOC) et d’un catalyseur de suie (SC) pour contrôler les émissions. Côté transmission, on retrouve de série la classique 12 X 12 déjà connue sur d’autres séries de moyenne puissance équipée d’un inverseur mécanique ou Powershuttle. Massey Ferguson offre une nouveauté pour cette gamme avec la transmission Dyna-2 avec inverseur Powershuttle et Speed Matching. Avec ses six vitesses et ses deux gammes, les deux rapports powershift supplémentaires permettent d’obtenir 24 X 24. Le Speed Matching de base sélectionne automatiquement, lors du changement de vitesse, le rapport powershift optimal selon la vitesse d’avancement. La vitesse maximale offerte par la transmission Dyna-2 est de 40 km/h à un régime moteur de seulement 1850 tr/min. L’option « Neutre à la pédale de frein » est disponible sur les deux transmissions proposées.