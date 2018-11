New Holland : nouvelle gamme de charrues

Les nouvelles charrues PX et PXV nécessitent des tracteurs jusqu’à 300 ch, et même 360 ch en version hors-raie. La version PX permet de faire varier mécaniquement la largeur de travail de 14 po, 16 po, 18 po, 20 po et 22 po. Pour la version PXV, l’ajustement de largeur est hydraulique. Cette gamme PXV est également équipée d’un vérin hydraulique à double piston pour le réalignement. Deux hauteurs de dégagement sous bâti sont proposées, soit de 75 cm ou de 80 cm. La version S est proposée avec boulons de cisaillement de 16 mm de diamètre et un déclenchement de 4000 kg.

PUBLICITÉ

Pour les versions H, la sécurité est de type non-stop hydraulique. Un vérin individuel permet un réglage indépendant de chaque corps, avec un déclenchement de 950 kg à 1500 kg à la pointe. Un vérin de diamètre supérieur est disponible en option, en cas de conditions très rocheuses. New Holland propose une grande variété de versoirs et de pointes pour sa charrue.

Ces charrues New Holland sont issues d’une usine dédiée aux charrues depuis 1851, celle du suédois Överum, entreprise acquise par Kongskilde et par la suite par CNH.