Nouveau chargeur John Deere

John Deere a présenté récemment un nouveau chargeur qui est destiné aux tracteurs jusqu’à 155 ch. La gamme complète ainsi la série R lancée en 2015. Elle se décline en quatre modèles de 1450 kg à 1880 kg de capacité et de 3,7 m à 4,3 m de hauteur de levage. La série M se destine aux utilisateurs de tracteurs John Deere 5M, 5R, 6M et 6R. Ces chargeurs sont compatibles avec les relevages John Deere et peuvent utiliser les mêmes outils frontaux que les chargeurs de série R.