Nouveau chargeur télescopique série R Agri de Bobcat

Bobcat a dévoilé sa série de chargeurs télescopiques R Agri qui se décline en sept modèles de 6 m à 8 m de hauteur de levage et de 2,6 tonnes à 4,4 tonnes de capacité de levage. Le télescopique est motorisé par un bloc Bobcat D34 Stage V utilisant un FAP régénéré automatiquement. Ce dernier permet de développer jusqu’à 145 ch dans le plus gros modèle. Le compartiment moteur a été rabaissé afin d’offrir 15% de visibilité en plus, ce qui permet d’abaisser le seuil de gravité et ainsi accroître la stabilité. Cette nouvelle génération adopte une cabine entièrement redessinée. Toutes les surfaces ont été optimisées afin d’offrir un espace et une visibilité accrus. Les commandes rétroéclairées sont repérables rapidement grâce à leur code couleur, identique de jour comme de nuit. Le nouvel écran couleur LCD affiche des informations interactives et essentielles. Un plus grand écran tactile de 7 po est disponible. Côté fonctionnalité, la série R intègre une nouveauté majeure, l’Autograb qui permet d’ouvrir et de fermer automatiquement un godet ou les pinces à balle ronde lors de la saisi d’une balle par exemple. Une autre fonction intéressante est le mode Fonctions automatisées de la flèche. Le mode Angle de levage maximum permet de définir l’angle de flèche maximum souhaité pour limiter la zone de travail en hauteur. Cette fonctionnalité contribue à éviter les collisions lors de travaux dans des bâtiments dont le plafond est bas. Le mode Retour au sol permet à l’opérateur de définir la position de travail souhaitée. Au fur et à mesure que la flèche s’abaisse, elle se rétracte automatiquement et s’arrête lorsque la position mémorisée est atteinte.

