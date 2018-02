Väderstad offre un nouveau kit de fertilisation qui peut s’installer sur ces déchaumeurs Opus et TopDown. Il permet d’incorporer l’engrais en préparant le sol pour le semis. L’engrais est entreposé dans une trémie frontale FH 2200 et est distribué par l’entremise d’une tête de distribution. Cette dernière redirige l’engrais vers les dents de déchaumage par le biais de tuyaux, comme on retrouve sur un semoir pneumatique. L’incorporation peut être faite jusqu’à une profondeur de 30 cm, ce qui permet de réduire le lessivage de l’engrais et ainsi mieux gérer le dosage utilisé selon la culture.