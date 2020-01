Nouveau tracteur McCormick X7.6 VT-Drive

McCormick a dévoilé récemment le nouveau tracteur X7.624. La série à six cylindres a été entièrement revue et déclinée en cinq modèles d’une puissance allant de 180 ch à 240 ch. La motorisation passe à la norme stage V et le nouvel espace de pilotage intègre de série des solutions de connectivité. Les évolutions sont également marquées par un nouveau design, commun aux McCormick X8. Les modèles X7.6 VT-Drive sont entraînés par des moteurs Beta Power Fuel Effiency à six cylindres de 6,7 litres. Pour répondre à la norme antipollution, le constructeur a ajouté un dispositif SCR combiné à un catalyseur d’oxydation. Ces tracteurs intègrent une boîte de transmission à variation continue VT-Drive. Les tracteurs McCormick X8 évoluent également vers la norme stage V. Ils se motorisent d’un bloc Betapower Fuel Effiency à six cylindres de 6,7 litres, déclinés en trois niveaux puissance de 264 ch, 286 ch et 310 ch, en plus d’une transmission à variation continue VT-Drive. Le débit hydraulique est de 157 l/min et permet de gérer jusqu’à dix distributeurs.