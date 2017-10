Les visiteurs en avaient plein la vue à la dernière édition du Canada’s Farm Show qui se tenait à Woodstock, en Ontario, récemment. Voici un aperçu.

Agco a dévoilé sa nouvelle génération de pulvérisateur automoteur hydrostatique 1100c, soit son édition 25e anniversaire du RoGator. La particularité de ce nouvel automoteur est qu’il ne dispose plus de quatre moteurs hydrostatiques comme auparavant, mais d’un seul qui fournit l’énergie aux quatre roues. Le pulvérisateur dispose d’un régulateur de vitesse à deux vitesses. Ceci permet de programmer une vitesse de « champ » et une vitesse de « fin de ligne » lorsque l’utilisateur entame le virage pour se repositionner dans les rangs suivants. Il est possible d’ajouter en option la direction aux quatre roues afin de réduire les pertes à la culture. La commande de section est de 35 sections avec un espacement de 10 po, 15 po ou 36 sections avec un espacement de 20 po en utilisant le contrôleur de débit AgControl. Le modèle 1100c dispose de 4163 L (1100 gallons) de capacité. Il est motorisé d’un bloc AgcoPower de 8,4 L de 260 ch.

Steqcan a présenté la déchaumeuse lourde de Tulip, la Trillium 400XXLT, développée spécifiquement pour les besoins des agriculteurs d’ici. Elle est disponible en largeur de travail de 3,04 m à 6,09 m (10 pi et 20 pi). Elle dispose de 30 disques de 610 mm étalés sur deux rangées. Ceux-ci sont montés sur des barres de torsion triangulaires en caoutchouc. En plus d’être une déchaumeuse, elle est conçue afin d’accueillir une trémie à fertilisant pneumatique d’une capacité de 3000 L (800 gallons). De plus, un semoir ainsi que sa réserve à semence pneumatique peuvent être jumelés sur le trois-points à l’arrière de la déchaumeuse. Elle nécessite de 145 ch à 210 ch.

Oxbo était présent avec son andaineur à tapis 2334. Il dispose d’une largeur de travail de 10,36 m (34 pi). Il est repliable à 2,99 m (9 pi, 9 po) en mode transport. Le pick-up dispose de dents à tous les pouces afin d’accroître l’efficacité du ramassage de la récolte. La largeur de la bande transporteuse est de 88,9 cm (35 po). Il dispose d’un protecteur de vent de 104 cm (41 po) de haut. Il peut andainer entre des vitesses de 3 km/h à 19 km/h. L’andaineur nécessite 135 ch pour être utilisé et un attelage trois-points. Il est alimenté par une pdf 1000 rpm.

