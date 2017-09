Le tout nouvel applicateur de produits multiples Trident 5550 de Case IH a été dévoilé lors d’un lancement organisé à Boone en Iowa. L’appareil a été conçu spécifiquement pour permettre à son utilisateur d’effectuer rapidement et au besoin une modification de l’appareil afin de le transformer alternativement en un pulvérisateur ou en un épandeur de produits secs.

« Nous avons demandé à trois personnes d’effectuer la tâche de transformation et ça ne leur a pris que 42 minutes », a expliqué Mark Burns, directeur du marketing pour le matériel d’épandage. « Le projet de développer un appareil hybride pulvérisateur-épandeur pour produits liquides ou secs est sur la table à dessin de Case IH depuis un certain temps. Nous pouvons maintenant en faire la présentation au public. » Ne croyez pas cependant que le Trident n’est qu’un pulvérisateur Patriot remodelé. Il s’agit d’un tout nouveau design créé spécifiquement pour répondre au concept de la double fonction.

Sous le capot se cache un moteur diesel de 8,7 litres d’une puissance de 390 ch couplé à une transmission hydrostatique à variation continue. Le tout, monté sur un système de suspension d’un concept entièrement nouveau mis au point pour s’adapter aux variations de charges durant l’utilisation au champ. Un système de suspension à air assisté par ordinateur utilise les variations de pression pour équilibrer le poids de la machine et déterminer les conditions de roulement. La suspension permet aussi d’abaisser au minimum la hauteur du Trident lorsque ceci devient nécessaire pour entrer l’appareil dans les hangars d’entreposage.

Le Trident peut être commandé muni de roues jumelées posées en usine et pouvant s’adapter à des rangs de culture d’une largeur de 50, 55,8, 76,2 cm (20, 22 ou 30 po). Un pneu Floater de 710 mm est aussi offert en option et peut aussi être posé en usine. Il est, par ailleurs, possible d’effectuer le réglage de la largeur de l’essieu par incrément d’un demi-pouce, et ce, en cours d’utilisation. Toutes ces possibilités permettent aux acheteurs de tirer avantage de la vaste gamme d’utilisations qu’offre cette machine, explique Mark Burns.

Le Trident utilise la boîte d’épandage NL4500T G4 Edge de 330 pi3 à taux variable de marque New Leader. Celle-ci doit être commandée directement auprès de New Leader par un concessionnaire de Case IH. Le dispositif de produits liquides de 5300 litres (1400 gallons) utilise la Command FLEX de Case IH pour contrôler la pression du jet et offrir différentes fonctions, comme la compensation dans les virages, de manière à épandre les produits grâce à une rampe de pulvérisation de 27,4, 30,5 ou 36,6 m (90, 100 ou 120 pi). L’appareil est doté d’un système de rinçage automatique réduisant au minimum les efforts durant le nettoyage du réservoir.