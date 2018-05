Nouvelle faneuse compacte de Pöttinger

Pöttinger a dévoilé sa nouvelle faneuse compacte traînée HIT 8.9 T. Elle offre une largeur de travail de 8,86 m. Elle nécessite une faible puissance minimale de 60 ch. Comme toutes les faneuses de la dernière génération de Pöttinger, le cœur de la nouvelle HIT 8.9 T est l’unité rotorique Dynatech. Il s’agit d’un rotor de petit diamètre de 1,42 m qui permet un fanage uniforme. Le suivi au sol est optimisé sur chaque rotor, il garantit un fourrage propre et minimise la contamination avec la terre. Les bras porte-dents sont sur le rotor et sont boulonnés au moyeu afin de garantir une meilleure stabilité. Le fonctionnement du système Liftmatic plus est l’utilisation d’un double vérin qui déplace les rotors par l’intermédiaire d’un lien en position horizontale, puis les soulève. Ce système contrôle l’angle d’épandage en utilisant l’hydraulique intelligente, ce qui empêche les dents de pénétrer dans le sol. La nouvelle faneuse est également compacte en mode transport soit 2,90 m.