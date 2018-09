Nouvelle faucheuse-conditionneuse RazorEdge série 1300

AGCO a récemment dévoilé la faucheuse-conditionneuse RazorEdge série 1300 de Hesston par Massey Ferguson. La série RazorEdge 1300 est robuste, avec un cadre entièrement soudé pour une meilleure fiabilité et une efficacité maximale, et ce, même dans les conditions de coupe les plus difficiles. Les nouvelles faucheuses-conditionneuses à disques remplacent les modèles RazorBar et comprennent quatre choix de 9 pi 10 po (2,9 m) à 16 pi (4,9 m). Celles-ci sont dotées d’un engrenage droit qui assure un profil fin et une découpe sans inclinaison du collecteur afin de limiter la saleté et les débris. Les raclettes sur la barre de coupe aident également à maintenir cette dernière propre en balayant la boue et les débris. La barre de coupe présente également une conception modulaire permettant de retirer individuellement chaque engrenage et le pignon intermédiaire adjacent sans la démonter totalement. La barre de coupe s’équipe des couteaux Radura à haut biseau et d’un angle de 18 degrés.

Les RazorEdge écrasent et brisent les tiges la récolte tous les 3 po à 4 po avec un seul jeu de conditionneurs en acier sur acier. Les clients peuvent aussi choisir des rouleaux de revêtement en caoutchouc sur caoutchouc pour les modèles 1373 et 1376 et des conditionneurs en caoutchouc sur acier pour les modèles 1393 et 1395. Les conditionneurs en caoutchouc sur acier sont entièrement engagés avec un rouleau supérieur en caoutchouc et un rouleau inférieur en acier pour écraser et briser les tiges de plantes sur toute leur longueur afin que les tiges sèchent à la même vitesse. Les modèles 1393 et 1395 utilisent le système de tension de conditionnement hydraulique, tandis que les modèles 1373 et 1376 utilisent un tendeur à ressort pour fournir une pression de roulement constante. Les 1373 et 1376 sont également disponibles avec un conditionneur à dents ou peuvent être commandés sans conditionneur.