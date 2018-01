Manulift introduit la toute nouvelle gamme Turbofarmer Merlo avec les modèles : TF35.7, TF33.9, TF30.9 et TF33.7. La nouvelle gamme comprend la motorisation Deutz TCD 3,6 kW Tier 4 final de 115 ch ou 122 ch. Elle inclut aussi le nouveau capot moteur avec point d’aspiration d’air dans la partie supérieure pour une protection maximale contre la poussière et le système FanDrive avec possibilité d’inversion du sens de rotation du ventilateur pour nettoyer les radiateurs. La nouvelle gamme est également équipée de la transmission EDP Plus ou Top qui permet notamment de régler et de maintenir la vitesse de croisière sans appuyer sur la pédale De plus, la pompe de service hydraulique Load Sense, avec un débit maximal de 125 l/min et une pression de 210 bar, permet une performance maximale et une durabilité optimale du système hydraulique.