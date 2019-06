Nouvelle transmission Kuhn

Afin de réduire la demande de puissance nécessaire et les risques de bourrages au démarrage des vis, Kuhn a intégré sur ses mélangeuses traînées à deux et trois vis verticales une transmission à variation continue : l’Intellimix. Cette transmission à variation continue brevetée de Kuhn utilise un circuit pompe-moteur hydraulique en circuit fermé combiné avec un réducteur planétaire. La transmission de la puissance est essentiellement mécanique. Compatible Isobus, elle est gérée depuis le terminal du tracteur. Trois modes d’utilisation sont proposés, soit Manuel, Automix– Autofeed et Autotorque. Le premier mode permet de réduire le couple sur le tracteur lors de la mise en mouvement des vis de la mélangeuse. Il assure également le contrôle et l’ajustement continus de la vitesse des vis de mélange. Le deuxième mode gère le contrôle de la vitesse des vis de mélange prédéfinie en amont selon la phase de travail de la mélangeuse, que ce soit celle du mélange ou de la distribution. Enfin, le mode Autotorque assure le contrôle automatique des vis de mélange basé sur la détection du couple de la machine. Après que la puissance du tracteur ait été saisie par l’opérateur dans le terminal, le calculateur détermine la puissance nécessaire à l’entrée du boîtier CVT, et ce, sur les bases de la pression exercée sur les pignons satellites de ce dernier.