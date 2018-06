Nouvelles fonctions pour le semoir Monosem

Le nouveau système de coulissement des éléments du châssis MultiSlide de Monosem offre de multiples combinaisons pour s’adapter aux différentes largeurs d’inter-rangs. Le système de griffes fixées entre les éléments permet de coulisser de façon hydraulique sur des rails sur le châssis. Cela permet une multitude de configurations d’écartements, mais également de pouvoir contenir les modèles de 4,5 m et 6 m sur route. Ce châssis repose sur deux roues larges 26 X 12 disposées à l’avant du semoir et dont la voie se règle rapidement pour s’adapter à l’inter-rang. L’espacement entre les rangs de semis est réglable de 45 cm à 80 cm. Il se règle rapidement grâce à un système exclusif de bielles équipées d’un verrouillage des axes sans goupille. Ce principe permet de disposer, en permanence sur le semoir, de toutes les possibilités d’inter-rangs. Ces châssis MultiSlide reçoivent des éléments semeurs à entraînement électrique des gammes Monoshox NG Plus ME ou NG Plus 4E. Les éléments semeurs et les Microsem sont pilotés en cabine grâce au terminal Isobus Touch Mini, Touch, Touch Pro ou à un autre terminal Isobus compatible. Certifié notamment TC-SC et TC-GEO, l’ECU du semoir est capable de gérer les coupures de rangs automatiquement, mais également de moduler la densité de semis à partir d’une carte de préconisation, grâce à l’utilisation d’un GPS.