AGCO a introduit la première presse à grosse balle rectangulaire de classe huit sur le marché lors de l’Expo World AG 2018 qui se tenait récemment en Californie. Il s’agit de la série 2370 Ultra HD (haute densité). La largeur des balles est de 1200 mm X 900 mm (4 pi X 3 pi) et la longueur peut être ajustée entre 1000 mm à 2740 mm (3 pi 3 po à 8 pi 11 po). Les ingénieurs ont planché sur un nouveau foulon qui accroît la densité des balles de 20 % par rapport au précédent modèle. Le piston offre une force de compaction de 760 kN avec un poids 15 % plus lourd. Ce dernier s’active 50 fois par minute afin d’accroître le volume de récolte ingérée. Le pick-up OptiFlow de 2,2 m de largeur alimente la presse à grande vitesse grâce à ses 80 dents doubles réparties sur les cinq barres de dents qui équipent celui-ci. La chambre de compression atteint 4 m de longueur et est contrôlée par des vérins hydrauliques à double action de 7 po de diamètre. De plus, la presse est compatible Isobus. Elle utilise l’interface BaleCreate qui permet de voir et de contrôler l’ensemble des fonctions de la presse. La presse nécessite un tracteur de 360 ch minimum.