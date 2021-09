Sarcler un travail de précision

Les sarcleurs suscitent un fort intérêt si l’on en juge par la popularité de la clinique sur le sarclage qui s’est tenue lors d’Expo-Champs. Cet événement a attiré non seulement des adeptes de l’agriculture biologique, mais aussi des producteurs conventionnels à la recherche de solutions de remplacement aux herbicides.

Martine Amiot, chargée de projet au Centre d’expertise en agriculture biologique, a présenté les facteurs de réussite dans le désherbage mécanique. Quatre modèles de sarcleurs étaient en montre dans le cadre de cette clinique.

Elle a d’abord rappelé certaines exigences préalables à l’opération de sarclage. Par exemple, un drainage et un égouttement de surface adéquat pour pouvoir rentrer au champ au moment opportun. Une levée uniforme. Une machine adaptée à la topographie du champ.

L’agronome a passé en revue les points à surveiller du côté de l’ajustement du sarcleur. Comme celui de s’assurer que l’appareil est bien centré par rapport au tracteur et qu’il y est bien fixé pour éviter qu’il balance latéralement. De privilégier le trois points hydraulique, en particulier si le champ combine différentes textures de sol. De travailler le moins profond possible pour éviter le lissage ou l’assèchement et pour protéger la structure du sol. Enfin, de surveiller l’usure des dents.