Tracteur hybride au biométhane-électrique

Le groupe Auga, le plus grand producteur d’aliments biologiques verticalement intégré d’Europe, a développé et présenté le premier tracteur hybride biométhane-électrique au monde à usage agricole professionnel : l’Auga M1. La technologie a été conçue en Lituanie. Le biométhane a été choisi comme carburant alternatif, car c’est l’un des types de biocarburants les plus verts. Le méthane, récupéré des déchets d’élevage et converti en biométhane, compense plus d’émissions par unité d’énergie dans son cycle de production et d’utilisation qu’il n’en émet. Le tracteur est conçu avec de grandes bouteilles de gaz biométhane offrant une autonomie d’environ 12h. Lorsque le tracteur est en marche, un moteur à combustion interne alimenté au biométhane génère de l’énergie et la transmet directement aux moteurs électriques qui font tourner les roues. Lorsqu’il fonctionne dans des conditions normales ne nécessitant pas de puissance élevée, le tracteur emmagasine l’énergie générée dans les batteries. Les cartouches de gaz sont remplacés par l’arrière du tracteur en quelques minutes. La puissance du M1 est équivalente à un tracteur de 400 ch fonctionnant au diesel. L’avantage du biométhane est qu’il ne produit aucune émission de CO 2 , permettant de sauver jusqu’à 100 tonnes de gaz carbonique émis par un tracteur de puissance équivalente annuellement. Aucune date de commercialisation n’a été communiqué pour le moment.

