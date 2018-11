Tracteurs aux couleurs de Fiat

Cette année marquait le centenaire de la firme Fiat. L’entreprise a profité du Salon international de machineries agricoles EIMA, qui avait lieu à Bologne en Italie en novembre dernier, pour lancer une édition limitée de tracteurs T4 et T5 New Holland aux couleurs Fiat. On s’est aussi inspiré des racines Fiat des années 1990 pour dévoiler le tracteur concept Fiat Centenario qui rappelle les grandes lignes du succès Fiat mondialement.

L’histoire de ce succès a débuté avec le modèle 702. Celui-ci avait été développé pour remédier à la pénurie de main-d’œuvre agricole à la fin de la Première Guerre mondiale. Il est sorti de la chaîne de montage le 14 août 1918. Puis, se sont enchaînés d’autres modèles, dont le 700C, premier tracteur à chenilles d’Europe en 1932. En 1983, la firme de Turin a racheté Hesston ainsi que Braud et a rebaptisé son activité agricole FiatAgri.

En 1991, Fiat Group achète 80 % des parts de la société Ford New Holland et l’intègre à sa division agriculture FiatAgri. En 1994, Fiat devient le propriétaire intégral et renomme progressivement l’intégralité de ses activités agricoles New Holland.