Une médaille d’or pour l’interface de Laforge Dynatrac

L’agriculture de précision peut aider à réduire les intrants et à améliorer la rentabilité des exploitations. Maintenant, plusieurs machines agricoles (strip till, semis, désherbage, fertilisation) tirent profit de l’équipement proposé par Laforge. Il s’agit de l’attelage Dynatrac équipé des systèmes de guidage pour maintenir leur ligne de guidage A-B. Le châssis dispose d’un système d’alignement latéral. Pendant que l’outil de queue est verrouillé par les bras stabilisateurs inférieurs, de grands disques de socs sont attachés aux interfaces pour permettre au tracteur de compenser la déviation des pneus. C’est ce qui a conduit Laforge, spécialiste de l’attelage de tracteur, à développer la régulation des outils avant et arrière, afin de concevoir et produire une interface de guidage polyvalente. L’interface et le tracteur travaillent ensemble à corriger les trajectoires. Ceci est défini par les bras inférieurs de l’attelage Dynatrac qui converge. La modification de cette géométrie corrige les écarts sans créer d’autres restrictions. L’interface glisse latéralement en fonction du pilotage effectué par le système de guidage GPS ou par la caméra vidéo afin de garantir le positionnement de l’outil traîné avec une précision d’un centimètre. Le système peut être utilisé avec tous les tracteurs et tous les outils sur le marché.