100 ans d’histoire pour la Laiterie Chalifoux

Cette année, la Laiterie Chalifoux souffle sa centième bougie, une étape charnière dans l’histoire de ce fleuron québécois, mais aussi un jalon important dans l’histoire de la famille Chalifoux, une institution de la communauté soreloise.

Tout a commencé avec Alexandrina Pelletier, épouse de Napoléon Chalifoux, qui quittait la ferme pour aller vendre les surplus de lait du troupeau. La livraison du lait se faisait de porte à porte, et les affaires étaient florissantes. Aujourd’hui, la Laiterie Chalifoux exporte aux quatre coins du pays et sa marque Maison Riviera est largement connue, notamment pour sa collection Petit Pot, son offre de yogourts et fromages fins sans lactose et sa gamme végétale innovatrice.

Ce sont désormais Alain, Mélanie et Maxime Chalifoux, des cousins de la quatrième génération, qui ont les reines de l’entreprise, avec la coopérative française Alsace Lait qui compte au rang d’actionnaire depuis 2015, un partenariat qui a permis le lancement de la gamme des ultrafrais, comportant entre autres les yogourts, la crème fraîche et les beurres.

Grâce à l’esprit novateur des Chalifoux et forte de cette nouvelle association, « la Laiterie s’est taillée une place de choix au sein de l’industrie grâce à sa capacité de créer des produits suivant les tendances et le consommateur dans ses habitudes alimentaires. L’entreprise jouit aussi d’une réputation d’excellence due à la qualité exceptionnelle de ses produits », souligne Alain Chalifoux, président de la Laiterie Chalifoux.

C’est ce travail acharné et cette soif d’excellence qui a permis de développer 70 nouveaux produits dans les cinq dernières années, ce qui a contribué à faire doubler le chiffre d’affaires en autant de temps.

1920 – 2020 : toujours dans l’innovation



Depuis le début, l’entreprise se démarque par sa hardiesse dans le développement de ses produits, sa rapidité à mettre la main sur des niches, de même que sa créativité à travers des visuels majestueux.Cette inventivité, on l’a redécouverte lors du lancement des Délices végétaux au lait de coco en janvier 2019, qui font toujours fureur après plus d’un an sur le marché. Et l’entreprise a poussé l’audace encore plus loin en août dernier en ajoutant une autre création à cette collection : les Délices végétaux à l’avoine.

Ses produits sont maintes fois primés, tels que le fameux Petit Pot de verre, lancé en 2015, trois fois lauréat du Grand Prix canadien des produits nouveaux du Conseil canadien du commerce de détail.

Quelques dates clés:

1920 : Alexandrina Chalifoux distribue les surplus de lait de son troupeau

1959 : Le cheddar fait son arrivée grâce à Jean-Paul Chalifoux. Il fût l'un des premiers à obtenir un permis de pasteurisation en 1942. La marque Riviera naquît par la même occasion.

1976 : Jean-Pierre Chalifoux reprend le flambeau avec ses frères André, Jacques et Sylvain, modernise les équipements et implante les technologies récentes: collecte du lait, équipements, processus de fabrication, etc. Ils rachètent des concurrents et implantent les produits à travers la province.

1988 : Alain Chalifoux, fils de Jean-Pierre, implante des innovations de technologie supérieure, telles que l’ultrafiltration du lait et la coagulation en continu, une première en Amérique du Nord. Grâce à ce procédé, la laiterie peut transformer jusqu’à 100,000 litres de lait par jour, en minimisant les pertes et les coûts énergétiques.

2009 : Alain Chalifoux revient à la tête de l’entreprise après une dizaine d’années d’absence. Avec sa cousine, ils portent le rêve de leurs arrière-grands-parents. On leur doit les nouveaux fromages fins, la conquête de l’Ontario et de l’Ouest canadien, la nouvelle usine de Sorel-Tracy, etc.

2014 : Alsace Lait devient actionnaire minoritaire et permet de développer le marché des ultrafrais.

2019 : Lancement de la collection végétale avec les Délices végétaux au lait de coco, une des premières offres végétaliennes sur le marché canadien.

La Laiterie Chalifoux ne cesse de se surpasser pour repousser les barrières de l’industrie agroalimentaire et mettre sur la table des Québécois des produits frais, sains et de qualité supérieure.

Cent ans d’âge ne ralentissent pas les projets chez la Laiterie Chalifoux, au contraire, forte de ses 100 ans d’expérience et fière des succès passés, elle se sent plus inspirée que jamais pour en inscrire de nouveaux.