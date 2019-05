ClearAg d’Iteris vient bonifier la plateforme FieldApex d’Effigis aux États-Unis et au Canada

Iteris, Inc. (NASDAQ : ITI), leader mondial de l’informatique appliquée au transport et à l’agriculture, et Effigis Géo-Solutions (Effigis), chef de file en solutions innovatrices propulsées par l’intelligence géospatiale, ont annoncé aujourd’hui qu’Effigis utilisera ClearAg pour améliorer sa plateforme de gestion de l’engrais FieldApex basée sur l’intelligence artificielle (IA).

Selon les modalités de l’entente de logiciel-service, Iteris fournira à FieldApex des données météo actuelles, prévisionnelles et historiques à l’échelle du champ en passant par les API de ClearAg. L’ajout des données météorologiques de précision de ClearAg bonifiera les services de gestion de l’engrais que FieldApex offre aux agronomes et aux agriculteurs aux États-Unis et au Canada.

PUBLICITÉ

Les coûts de l’azote peuvent atteindre 70 $US l’acre. Dans cette perspective, les clients de FieldApex peuvent améliorer considérablement leur rentabilité en comptant sur l’intelligence environnementale de ClearAg pour se rapprocher de la dose économique optimale d’azote (DEO). Chaque année, environ 13 millions de tonnes d’azote sont épandues sur plus de 150 millions d’acres de cultures en rangs.

« Les conditions météorologiques deviennent de plus en plus extrêmes au fil des années, ce qui a un fort impact sur les besoins en azote. Pour les agronomes et les agriculteurs, connaître la quantité d’azote à appliquer en fonction des précipitations au moment de fertiliser constitue une excellente occasion de mieux contrôler les coûts », explique Nicos Keable-Vezina, directeur, agriculture de précision chez Effigis. « Nous sommes ravis de travailler avec Iteris et d’intégrer les données météorologiques de terrain de ClearAg pour aider FieldApex à accroître les profits des agriculteurs, notamment parce que, à l’échelle de la parcelle, ça permet d’atteindre une précision inégalée dans la prescription d’azote à taux variable . »

PUBLICITÉ

« Comme Iteris, FieldApex se consacre à l’exploitation de la science et de la technologie numérique pour nourrir notre planète en croissance », a déclaré Jim Chambers, vice-président principal et directeur général, agriculture et analyse météorologique chez Iteris. « Par conséquent, nous sommes ravis de fournir l’intelligence environnementale de ClearAg, y compris les connaissances provenant de nos modèles météorologiques américains et canadiens exclusifs, à la plateforme de gestion de l’engrais FieldApex, que les agronomes et les agriculteurs de l’Amérique du Nord utilisent comme support essentiel à la décision. »

À propos d’Effigis Géo-Solutions

Effigis Géo-Solutions Inc. (Effigis) est une entreprise d’innovation technologique qui conçoit, utilise et met en œuvre des solutions propulsées par l’intelligence géospatiale. Elle sert de nombreuses industries, notamment les télécommunications, l’énergie, l’aérospatiale, les mines, le pétrole et le gaz, l’ingénierie, la foresterie et l’agriculture de précision. Elle compte sur une vaste sélection d’outils de collecte de données géospatiales pour fournir des services allant de l’analyse d’images satellite jusqu’au développement de solutions sur mesure qui répondent à des besoins de cartographie terrestre, de suivi des opérations terrain, de gestion d’actifs et de surveillance de réseaux de câblodistribution. Elle a développé trois solutions exclusives qu’elle commercialise, à savoir CPAT FLEX, OnPOZ et FieldApex. Son siège social est situé à Montréal, au Canada. Plus sur www.effigis.com

À propos d’Iteris, Inc.

Iteris est le leader mondial de l’informatique appliquée au transport et à l’agriculture, qui transforme les mégadonnées en solutions révolutionnaires. Elle recueille, regroupe et analyse des données sur la circulation, les routes, la météo, l’eau, le sol et les cultures afin de produire des données informatiques précises qui mènent à un transport plus sécuritaire et à une agriculture plus intelligente. Les municipalités, les organismes gouvernementaux, les sociétés d’agronomie, les agriculteurs et les agronomes du monde entier utilisent ses solutions pour rendre les routes plus sûres et les déplacements plus efficaces, ainsi que les terres agricoles plus durables, saines et productives. Plus sur www.iteris.com