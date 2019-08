Construction d’une nouvelle station de recherche porcine pour l’Université de Guelph à Elora, Ontario

Monsieur Yves Choinière, ing., agr, P.Eng., a le plaisir de vous annoncer que les Consultants Lemay et Choinière inc. ont été choisis pour réaliser la conception, la planification stratégique et la réalisation d’une nouvelle station de recherche porcine pour l’Université de Guelph, à Elora, en Ontario.

Le projet de 15 millions $ sera bâti sur le site de 2 000 acres de la ferme universitaire, située à Elora. Ce complexe sera développé pour répondre aux besoins de recherche et de formation avancées en matière de nutrition, de génétique et de comportement animal, en plus de favoriser le développement de la recherche biomédicale.

L’équipe avait déjà réalisé la conception du complexe universitaire de recherche sur les bovins laitiers,

encore considéré à ce jour comme le plus perfectionné en Amérique du Nord. L’expertise et le professionnalisme des Consultants Lemay et Choinière inc., déjà reconnus par l’Université, leur ont donc permis encore une fois de se démarquer.

Toute l’équipe des Consultants Lemay et Choinière inc. est fière d’être élevée au premier rang en matière de technologie de production porcine au Canada. Bravo à tous!