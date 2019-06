Deux professeurs de l’ITA honorés par l’Association québécoise de pédagogie collégiale

Deux professeurs de l’Institut de technologie agroalimentaire ont reçu une mention d’honneur à l’occasion du 39e colloque de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) qui se déroulait les 5, 6 et 7 juin derniers à Rimouski. Ainsi, M. Martin Roussel, professeur au campus de La Pocatière, et Mme Sophie Mailloux, professeure au campus de Saint-Hyacinthe, ont été salués pour la qualité de leur travail et leur engagement sur le plan pédagogique.

Campus de La Pocatière



Décédé subitement au mois de février 2019, M. Martin Roussel a reçu une mention d’honneur à titre posthume. Ce professeur du programme de Technologie des productions animales a été une source d’inspiration dans le milieu agricole. Toujours prêt à s’engager, il a su apporter sa contribution dans de nombreux projets associés au monde agricole. Sa façon d’enseigner, dynamique et actuelle, a permis à ses étudiants de tirer profit de ses nombreuses compétences et connaissances. Passionné, disponible et apprécié tant par ses collègues que par ses étudiants, M. Roussel demeure un exemple à suivre pour son engagement et son positivisme.

Campus de Saint-Hyacinthe



Sophie Mailloux est professeure en Paysage et commercialisation en horticulture ornementale. Très engagée auprès de ses étudiants et de ses collègues, elle n’hésite jamais à les faire bénéficier de ses multiples compétences. Pour actualiser ses connaissances, elle suit des formations dans des domaines innovateurs. Elle renouvelle et diversifie ses méthodes pédagogiques en continu afin de s’adapter aux besoins de ses étudiants. Sa créativité et son ouverture à l’égard de l’industrie horticole sont indéniables. Elle est par ailleurs à l’origine de tous les projets de jardins-écoles qui ont été réalisés au fil des ans à l’Institut.

Notons que les mentions d’honneur attribuées par l’AQPC sont l’occasion pour les établissements d’enseignement collégial de mettre en évidence la qualité du travail et l’engagement sur le plan pédagogique d’un membre de leur personnel enseignant et de faire ressortir la contribution du lauréat à la mise en valeur et au progrès de l’enseignement.

Rappelons que l’ITA est un établissement d’enseignement collégial spécialisé en agroalimentaire qui relève du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Il offre des programmes de formation technique touchant les domaines animal, horticole, alimentaire, agricole, agroenvironnemental et équin, de même qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activité. Pour en savoir plus, consultez le site Internet www.ita.qc.ca.