Distribution d’intrants agricoles

Les entreprises Synagri et Agrocentre Belcan sont fières d’annoncer la conclusion d’un partenariat prometteur qui permettra à leurs clients respectifs, de la région Vaudreuil-Soulanges et l’est de l’Ontario, d’avoir accès à une gamme encore plus vaste de produits et services pour aider les producteurs agricoles à être plus performants.

En vertu de cette nouvelle entente de collaboration, Agrocentre Belcan pourra dorénavant s’approvisionner chez Synagri afin de se procurer une série d’intrants agricoles, tandis que le réseau Synagri deviendra un distributeur privilégié des produits d’Agrocentre Belcan, notamment des semences IP, des nutri-chaulants Proka, Catalis et Kalime.



Ce partenariat permettra à Synagri et Agrocentre Belcan de conjuguer leurs forces afin de permettre à leurs clients de tirer profit de l’étendue de leurs réseaux respectifs et de la grande variété de leurs produits.

« Nous sommes très fiers de cette annonce qui s’inscrit parfaitement dans la philosophie de Synagri : offrir les meilleurs produits et services possibles à nos clients en innovant et en revoyant constamment nos façons de faire. Il s’agit d’un partenariat gagnant-gagnant-gagnant : pour Synagri, pour Agrocentre Belcan et, surtout, pour l’ensemble de nos clients. » – Sylvain Lavoie, directeur général, Synagri

« Cette association entre deux leaders de notre industrie nous permettra de maximiser l’efficacité de nos réseaux de distribution afin d’offrir un meilleur service et une plus grande variété de produits à notre clientèle, tout en diminuant nos coûts. Plus que jamais, on grandit ensemble. – Luc Verdonck, président, Agrocentre Belcan

Présente dans son milieu depuis près de 50 ans, l’entreprise Synagri a acquis une expertise enviable qui contribue au succès de sa clientèle depuis deux générations. Elle est aujourd’hui la plus importante entreprise privée offrant des intrants pour productions végétales sur son territoire. Son équipe compte plus de 200 personnes travaillant à temps plein et près de 400 personnes dans les périodes de pointe à travers tout le Québec et l’est de l’Ontario. La recherche, le développement, la performance et la rentabilité de nouveaux produits sont au coeur de ses activités, afin de maintenir son statut de leader de son industrie.Fondé en 1957, Agrocentre Belcan oeuvre dans la production et la distribution d’intrants agricoles, en plus d’offrir une gamme complète de produits et services pour tous les besoins en production végétale : des chaulants aux pesticides, en passant par l’engrais, les semences et le soya destiné à l’alimentation humaine pour l’exportation.