Agropur coopérative, en partenariat avec le Quartier de l’innovation et FoodBytes! de Rabobank, a procédé au lancement de la deuxième édition de l’Inno Challenge, défi international de co-création de produits laitiers soutenu par l’innovation ouverte.

Initiatrice de cette première en agroalimentaire au Canada sous le thème Ensemble réinventons les produits laitiers, Agropur choisit cette année de miser sur l’accompagnement d’entreprises émergentes pour façonner différemment l’industrie dans la filière laitière et développer des produits laitiers inédits ! Nouveaux équipements, technologies ou emballages liés au domaine laitier, les candidats d’ici et d’ailleurs sont appelés à soumettre leur projets d’ici le 11 mars pour faire équipe avec Agropur. Agropur poursuit fièrement son partenariat avec le Quartier de l’innovation et est par ailleurs heureuse d’accueillir à Montréal en grande première la plateforme internationale en start-up alimentaires pour l’innovation, FoodBytes, dans la recherche d’idées disruptives.

« L’Inno Challenge est une démonstration très concrète de notre volonté d’agir constamment en chef de file dans l’industrie laitière, afin de nous renouveler et de devancer les besoins des consommateurs pour leur proposer des produits laitiers de demain. » indique Robert Coallier, chef de la direction d’Agropur. « Cette énergie, cette passion, ainsi que cette capacité d’innovation animent également les entrepreneurs. C’est pourquoi nous invitons les entreprises émergentes qui sont sur le point de faire naître un produit, un équipement, une technologie ou un emballage visant à réinventer les produits laitiers, à s’engager dans un partenariat gagnant avec Agropur ».

Partenariat avec le Quartier de l’innovation et FoodBytes! by Rabobank

L’équipe du Quartier de l’innovation est fière de poursuivre son association avec Agropur dans la présentation de ce défi international. « Nous avons la volonté de développer des alliances solides avec des start-up prometteuses dans le domaine laitier. Nous sommes enchantés que le premier Inno Challenge nous ait permis de découvrir 68 idées originales et pertinentes mettant en lumière des idéateurs provenant de huit pays. Nous avons très hâte de découvrir les projets émergeants qui se démarqueront cette année.» a soutenu le directeur général du Quartier de l’innovation, M. Damien Silès.

Inno Challenge Agropur a choisi également de s’associer à FoodBytes! plateforme internationale de Rabobank pour les entreprises alimentaires en démarrage et innovantes. « Nous sommes ravis d’être partenaire de l’Inno Challenge d’Agropur et de tenir pour une première fois au Canada un événement qui aura lieu à Montréal, ville d’innovation reconnue mondialement, ou les candidats présélectionnés feront briller leurs projets le 16 mai prochain. » a déclaré Manuel Gonzalez, Directeur général, responsable mondial de la banque pour l’innovation en entreprises en démarrage dans l’alimentation chez Rabobank. L’événement de Montréal s’insère dans la tournée nord-américaine de Foodbytes, dont les autres événements sont prévus à San Francisco le 1er mars et à New-York à l’automne 2018.

L’Inno Challenge cible les entrepreneurs qui viennent de débuter ou sont sur le point de lancer en marché leur idée et qui veulent faire croître le potentiel de leur entreprise liée au domaine laitier. Les jeunes entreprises peuvent poser leur candidature en s’inscrivant sur le micro-site innoagropur.com avant le 11 mars 2018, 23h59.

À propos de Quartier de l’innovation



Le quartier de l’innovation (QI) est un laboratoire urbain d’expérimentation de calibre international au cœur de Montréal. Il mise sur les ressources complémentaires de ses nombreux partenaires publiques, académiques et privés en recherche, en formation et en entreprenariat et en innovation sociale, pour la création de projets concrets qui changent le visage de la métropole. Son territoire est délimité par le boulevard René-Lévesque et le canal de Lachine, du nord au sud, et de la rue McGill à l’avenue Atwater, de l’est à l’ouest. Pour plus d’information, visitez le site quartierinnovationmontreal.com.

À propos de Rabobank

Rabobank est une banque chef de file mondial du secteur agroalimentaire. Elle offre de l’expertise, des conseils stratégiques et des solutions financières personnalisées à des clients de toute la chaîne de valeur alimentaire. Rabobank est convaincue que la durabilité et l’innovation sont essentielles à la résolution de la crise de la faim dans le monde, l’un des éléments clés de sa stratégie de services bancaires au service de l’alimentation. Vous trouverez de plus amples renseignements sur notre site Web.

Pour plus d’information, suivez FoodBytes! sur Twitter, Facebook et Instagram, ou visualisez le contenu organisé par l’entremise du mot-clic #FoodBytes.

À propos d’Agropur coopérative

Fondée en 1938, Agropur figure pour une deuxième année consécutive au prestigieux palmarès de Rabobank des plus grandes entreprises laitières au monde. De fait, Agropur coopérative est un chef de file de l’industrie laitière nord?américaine ayant un chiffre d’affaires de 6 milliards de dollars en 2016. La Coopérative est une source de fierté pour les 3 345 producteurs de lait qui en sont membres et les 8 000 employés qui y œuvrent. Agropur transforme plus de 5,9 milliards de litres de lait par année dans ses 39 usines réparties en Amérique du Nord et propose une impressionnante gamme de marques et produits réputés, dont Natrel, Québon, OKA, Farmers, Agropur Signature, Agropur Grand Cheddar, Island Farms, et biPro. Le siège social d’Agropur est certifié LEED Argent.

Suivez Agropur sur les médias sociaux ! (Facebook, Twitter, LinkedIn et site Web agropur.com)