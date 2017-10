DuPont Pioneer a le plaisir d’annoncer qu’elle a accordé, dans le cadre de son programme de subvention visant à favoriser l’investissement communautaire sous la forme de dons d’entreprise, un don de 4000 $ à la Coop Santé Hemmingford et Région.

La bourse servira précisément à acheter de l’équipement qui servira aux nouvelles installations médicales de la coopérative, notamment de l’équipement destiné aux soins prénataux, un électrocardiogramme et un stérilisateur. Louis Lacasse, représentant commercial de Pioneer, a recommandé la bourse.

« Bien souvent, les communautés rurales ne disposent que d’un accès limité aux soins de santé, ce qui signifie de plus longs trajets et une plus longue attente avant de recevoir les soins nécessaires, indique Sylvain Payant, directeur de comptes de DuPont Pioneer. Nous sommes heureux d’appuyer cette initiative qui permettra à la population locale de profiter d’un nouveau centre médical pleinement fonctionnel. »

« Avant l’ouverture du centre en mai 2016, la communauté n’avait pas accès à des services médicaux locaux, raconte Tina Calvarese, directrice générale de la Coop Santé Hemmingford et Région. Le don de DuPont Pioneer nous permettra d’acheter l’équipement nécessaire pour offrir à la population des soins de qualité. »

Pioneer fait des dons à des organisations locales en son nom et au nom de ses employés. Les bourses à la communauté sont considérées dans les collectivités où vivent et travaillent les représentants, les employés et les clients de Pioneer et où sont favorisées les initiatives axées sur la qualité de vie visant à créer un mode de vie meilleur et durable à l’échelle de la planète.

DuPont Pioneer est le chef de file mondial sur le plan du développement et de l’offre de produits de pointe en matière de génétique végétale, et offre des semences de première qualité aux agriculteurs de plus de 90 pays. Pioneer offre de l’assistance et des services agronomiques aux agriculteurs pour les aider à accroître leur productivité et leur rentabilité et s’efforce également de développer des systèmes d’agriculture durable pour les populations du monde entier. La science, doublée d’un service source de succès®.

Au sujet de la division DowDuPont Agriculture

DowDuPont Agriculture, une division d’affaires de DowDuPont (NYSE : DWDP), combine les forces de DuPont Pioneer, DuPont Protection des cultures et de Dow AgroSciences. Dans son ensemble, la division Agriculture fournit aux producteurs agricoles du monde entier le portefeuille le plus complet de l’industrie. Ce portefeuille a été conçu à partir d’un solide programme de recherche incluant la gamme de germoplasmes, les caractères biotechnologiques et la protection des cultures. DowDuPont Agriculture s’engage à innover pour aider les producteurs à accroître leur productivité et pour garantir la sécurité alimentaire de la population mondiale en croissance. DowDuPont à l’intention de séparer la division Agriculture pour en faire une compagnie indépendante, cotée en bourse. Pour obtenir plus d’information, veuillez aller à : www.dow-dupont.com.