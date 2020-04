Lancement de la nouvelle campagne

Les Éleveurs de dindon du Québec sont fiers de lancer la toute nouvelle campagne « Le dindon du Québec, héros de votre alimentation ». Cette nouvelle campagne a pour objectif de promouvoir le dindon comme une protéine santé aux multiples possibilités, essentielle à une alimentation équilibrée! Un visuel accrocheur a été développé en réponse au contexte de crise où il est plus important que jamais de conserver une bonne santé.

« Le dindon s’intègre parfaitement dans le contexte actuel. Une protéine saine, polyvalente, locale et suffisamment charnue pour nourrir une famille complète aujourd’hui et demain, permettant de diminuer les déplacements à l’épicerie. Faire l’achat d’un dindon entier, en découpe ou en charcuterie, c’est optimiser les menus pour toute la famille », a déclaré le président des Éleveurs de volailles du Québec, Pierre-Luc Leblanc.

C’est bien connu, la viande de dindon contient le plus de protéines tout en ayant une des plus faibles teneurs en gras. Le dindon est un aliment très sain qui déborde de saveur et qui se cuisine très facilement. Cela fait de lui une protéine à privilégier lorsque vient le temps de faire les emplettes! Pour des idées de recettes savoureuses à base de dindon, visitez la section Recettes de notre site Web.

La campagne sera active d’ici la fin de l’année et sera diffusée sur nos plateformes numériques et sociales. Plusieurs initiatives sont prévues dont une collaboration avec Ricardo et K pour Katrine, une capsule sur le site culinaire Coup de Grâce ainsi qu’une publicité dans La Presse+. Abonnez-vous à nos différentes plateformes (Facebook, Instragram, blogue et infolettre) pour suivre notre campagne et la diffuser dans vos médias respectifs.

Optez pour le dindon du Québec et devenez le héros de votre alimentation!