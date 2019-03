Le Centre agricole Nicolet-Yamaska célèbre son 50e anniversaire

C’est lors de la journée porte ouverte du 8 mars dernier que le Centre agricole Nicolet-Yamaska lançait les festivités de son 50e. Pour l’occasion, l’entreprise a vêtu d’un beau tuxedo noir et or un tracteur MAXXUM.

C’est en 1969 que Jean-Paul Rheault ouvre le premier garage à Nicolet. En 1984, ses garçons Michel et Jean-Guy prennent la relève. En quelques années, ils transforment l’entreprise pour créer un impressionnant réseau de neuf garages. Le Centre agricole a maintenant pignon sur rue à Nicolet-Yamaska, à Saint-Maurice, à Berthierville, à Wotton, à Coaticook, à Neuville, en plus de succursales dans les régions du Fjord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Bas-Saint-Laurent.

PUBLICITÉ

Les frères Rheault ont été témoins de l’immense évolution du secteur agricole. « Quand on a commencé, il n’y avait pas de drainage. En drainant les terres, les producteurs ont augmenté leurs rendements. Ensuite, ils ont commencé à niveler les champs, encore une fois, il y a eu un bon en avant. On aime participer à l’évolution de l’agriculture, on veut que le secteur grandisse », a exprimé Michel Rheault devant plus de 300 invités réunis dans le cadre des portes ouvertes.

Les fils de Michel, Alex-Anthony (directeur à Berthierville) et Félix (directeur de Saint-Maurice), ainsi que le fils de Jean-Guy, Jean-Dominic (directeur des pièces à Nicolet-Yamaska) ont déjà des postes clés au sein de l’entreprise, la relève est donc assurée.