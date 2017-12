Syngenta Canada est heureuse d’annoncer que le fongicide Orondis® Ultra est maintenant offert en préparation prémélangée, pour une commodité et une facilité d’emploi accrues.

Orondis Ultra combine le mandipropamide (Groupe 40 du FRAC) et l’oxathiapiproline (Groupe 49 du FRAC) afin d’offrir une protection rémanente préventive très efficace contre le mildiou (Phytophthora infestans).

Doté d’une activité translaminaire et acropète, Orondis Ultra se déplace à la surface des feuilles et migre vers le haut de la plante, dans les nouvelles pousses, par le xylème (ou vaisseaux conducteurs d’eau). Ces deux modes d’action protègent la plante durant les périodes de croissance active.



PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Auparavant, une caisse d’Orondis Ultra contenait deux composants – Orondis Ultra A et Orondis Ultra B – qu’il fallait mesurer et mélanger en réservoir individuellement.Maintenant, la nouvelle préparation prémélangée (offerte en caisse de 4 bidons de 3,78 L) comporte une seule étiquette de produit, ce qui signifie qu’il n’est plus nécessaire de mélanger les composants avant emploi. Cela réduit la complexité et la manipulation du produit, et permet aux producteurs de couvrir une plus grande surface avec une caisse.« La météo en cours de saison peut créer les conditions nécessaires à l’apparition et au développement du mildiou, explique Eric Phillips, chef des produits fongicides et insecticides chez Syngenta Canada. La nouvelle préparation prémélangée d’Orondis Ultra rend plus aisée pour les producteurs la gestion proactive du mildiou. »De plus, Orondis Ultra est maintenant homologué pour application aérienne dans les pommes de terre, ce qui procure un avantage accru aux producteurs qui cherchent à protéger leur culture contre le mildiou.Outre les pommes de terre, Orondis Ultra peut être utilisé sur les légumes-tiges et les légumes pommés du genre Brassica (y compris le brocoli et le chou), les légumes bulbeux (comme l’oignon et l’ail), les légumes-feuilles (comme la roquette et le céleri) et les cucurbitacées (y compris le concombre et la courge). Consulter l’étiquette d’Orondis Ultra pour la liste complète des cultures et des maladies.Orondis Ultra sera commercialisé sous forme de préparation prémélangée pour la saison 2018.Pour de plus amples renseignements à propos d’Orondis Ultra, visitez Syngenta.ca, communiquez avec votre représentant local aux ventes Syngenta ou appelez notre Centre d’interaction avec la clientèle au 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682).

À propos de Syngenta

Société leader dans le domaine agricole, Syngenta s’est donné pour vocation d’aider à améliorer la sécurité alimentaire dans le monde en donnant à des millions d’agriculteurs les moyens de mieux valoriser les ressources disponibles. Au travers de travaux scientifiques de premier ordre et de solutions novatrices pour les productions agricoles, nos 28 000 collaborateurs œuvrent dans plus de 90 pays pour transformer les modes de culture. Nos ambitions sont claires : préserver les terres de la dégradation, améliorer la biodiversité, et revitaliser les communautés rurales. Pour en savoir plus, consultez www.syngenta.com and www.goodgrowthplan.com.